Etikete Göre Haberler:
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Barış Atay Demet Akbağ'a isyan etti!
Barış Atay'ın oynadığı Sadece Diktatör oyununun Ankara'da yasaklanması üzere Barış Atay Demet Akbağ'a seslendi.
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Eksik filmini anlattılar
Barış Atay ve Özgür Emre Yıldırım vizyona giren "Eksik" filmini ve çekim sürecini anlattı.
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Eksik filminin yönetmen koltuğunda Barış Atay oturuyor
Barış Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Eksik filmi 17 Nisan'da vizyona giriyor. Çekimleri geçen temmuz ayında Antakya'da gerçekleştirilen "Eksik", 1980 darbesi sonrası bir annenin ve iki oğlu arasındaki ilişkiyi konu ediniyor.
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Amber Heard Sean Penn ile birlikte mi?
Oyuncu Amber Heard'in usta oyuncu Sean Penn’le ilişki yaşadığı öne sürüldü.
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Gerçek Kesit: Manyak geliyor!
Onur Ünlü imzalı film merakla bekleniyor.
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16 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Tomb Raider, Kaybedenler Kulübü Yolda ve Öldürme Arzusu öne çıkan filmlerden...
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.