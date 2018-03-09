Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

Barış Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Eksik filmi 17 Nisan'da vizyona giriyor. Çekimleri geçen temmuz ayında Antakya'da gerçekleştirilen "Eksik", 1980 darbesi sonrası bir annenin ve iki oğlu arasındaki ilişkiyi konu ediniyor.

Barış Atay ve Özgür Emre Yıldırım vizyona giren "Eksik" filmini ve çekim sürecini anlattı.

Barış Atay'ın oynadığı Sadece Diktatör oyununun Ankara'da yasaklanması üzere Barış Atay Demet Akbağ'a seslendi.

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