Etikete Göre Haberler:
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Yeni Joker Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix’in DC Comics'in ikonik karakteri Joker’i canlandıracağı resmi olarak açıklandı.
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Süper kahramanların bir günde değişen filmleri
Süper kahraman temalı filmlerdeki fikir ve yapım aşamasındaki değişimler.
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Batman v Superman, en kötü film adayı
Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmi, yılın en kötü filmlerinin "ödüllendirildiği" Razzie Ödülleri'nde en çok öne çıkan yapım.
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Günahıyla Sevabıyla 2016'da Çok Konuşulan 45 Film
Bu sene hakkında en çok konuştuğumuz filmleri, bir de Mynet Sinema yazarlarından okuyun.
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Uzun soluklu en iyi 9 film serisi
İşte hiç sonunun gelmesini istemediğimiz uzun soluklu en iyi 9 film serisi
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Zack Snyder Justice League'in kötülerini açıklamış olabilir
Önümüzdeki senenin en merakla beklenen filmlerinden Justice League, iki büyük kötü karakteri açıklamış olabilir. Üstelik beklemediğimiz bir şekilde...
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Ölü doğan filmler
Büyük yönetmenlerin, belli sebeplerden ötürü seyirci ile buluşamayan filmleri.
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Batman v Superman'in kamera arkası da şaşırtıyor
Görsel efektlerle çokça desteklenen Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminin kamera arkası görüntüler yayınlandı.
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Superman, Man of Steel 2 ile dönüyor
Warner Bros., 2013 yılında vizyona giren Man of Steel filminin devamı için çalışmalara başladı.
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Joker'e kattıkları hala hafızalarda
Heath Ledger aramızdan ayrılalı sekiz sene oldu ancak onun can verdiği Joker hala aramızda.
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Süper kahraman filmlerinin en hüzünlü 7 sahnesi
En sevdiğimiz süper kahramanlar hep en ağır acılarla yüzleşti. O filmlerden en sevilen ve en hüzünlü kesitler derledik.
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DC Comics Wonder Woman ve Justice League'tan fragmanlar yayınladı
Comic Con bize tüketemeyeceğimiz kadar çok malzeme verdi. DC Comics cephesi, sarsıcı iki fragman ile ortalığı ayağa kaldırdı.
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2016'nın en gözde 6 filmi
2016'nın kaçırılmayacak filmleri.
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Suicide Squad hakkında bilmeniz gereken 12 şey
12 Ağustos'ta vizyona girecek olan ilk süper kötü filmi Suicide Squad'ın bu kadar merak edilmesinin nedenlerini ve hakkında bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik.
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İntihar Timi'nden yeni fotoğraflar
İntihar Timi filminden yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor.
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Jesse Eisenberg yeniden 'Lex Luthor' dedi
Eisenberg, yeni DC Comics filmi Justice League'te oynayabileceğinin sinyalini verdi.
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En iyi LEGO filmleri
Son zamanlarda çok fazla ilgi görmese de bir kitlenin odak noktası haline gelmiş lego filmlerini sizler için listeledik.
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Süper kahramanların çok da süper olmayan kostümleri
Süper kahramanlar sizce kostümleri hakkında ne düşünüyorlar?
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Süper kahraman filmlerindeki inanılmaz hatalar
Süper kahraman filmlerindeki akıl almaz hataların bir derlemesi.
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Kamera arkalarında neler oluyor?
Sette yaşanan ama perdede görünmeyen ilginç anların fotoğrafları.
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Annesine verdiği cevapla fenomen oldu
Odadaki aynayı rujla karalayıp annesine yakalanan çocuğun videosu binlerce kez izlendi.
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Ben Affleck’li Batman projesi doğrulandı
Warner Bros.’tan resmi açıklama geldi.
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'Bir zamanlar benimle dalga geçerlerdi'
Superman'in de zor bir çocukluğu olabilir...
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Ben Affleck kendi Batman filmini yazıyor
Ben Affleck kendi Batman filminin senaryosunu kendisi yazdı.
Son Haberler
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Amy Adams’la Julianne Moore aynı projede
The Woman in the Window filminin kadrosu şekilleniyor.
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Yeni Joker Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix’in DC Comics'in ikonik karakteri Joker’i canlandıracağı resmi olarak açıklandı.
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Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi oldu
Dantel gibi işlenmiş taş konakları ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran Mardin, film, dizi, klip ve belgesel çekimlerine ev sahipliği yapıyor.
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The Sisters Brothers filminden yeni fotoğraflar
Joaquin Phoenix ile Jake Gyllenhaal’ın başrollerini paylaştığı The Sisters Brothers filminden yeni fotoğraflar yayımlandı.