Bu hafta dokuz yeni film sinemalarda...

'Kanın akıyor mu?' diye sordu Batman...

Eğer 8 bin dolarınız varsa gerçek boyutta üretilmiş bir Batman figürünün sahibi olabilirsiniz...

İşte size Batman ve Superman'in zengin düşman galerisinin en etkileyici 8 karakteri...

Ben Affleck kendi Batman filminin senaryosunu kendisi yazdı.

Superman'in de zor bir çocukluğu olabilir...

Comic Con bize tüketemeyeceğimiz kadar çok malzeme verdi. DC Comics cephesi, sarsıcı iki fragman ile ortalığı ayağa kaldırdı.

Bu sene hakkında en çok konuştuğumuz filmleri, bir de Mynet Sinema yazarlarından okuyun.

Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmi, yılın en kötü filmlerinin "ödüllendirildiği" Razzie Ödülleri'nde en çok öne çıkan yapım.

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