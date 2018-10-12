Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.

'Kanın akıyor mu?' diye sordu Batman...

Eğer 8 bin dolarınız varsa gerçek boyutta üretilmiş bir Batman figürünün sahibi olabilirsiniz...

İşte size Batman ve Superman'in zengin düşman galerisinin en etkileyici 8 karakteri...

Superman'in de zor bir çocukluğu olabilir...

Comic Con bize tüketemeyeceğimiz kadar çok malzeme verdi. DC Comics cephesi, sarsıcı iki fragman ile ortalığı ayağa kaldırdı.

Yakışıklı aktör John Hamm, Ben Affleck'in yerine Batman rolüne talip olduğunu açıkladı.

Ben Affleck’ten boşalan Batman rolünü kim devralacak?

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