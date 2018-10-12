Etikete Göre Haberler:
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Yeni Batman için sürpriz aday
Ben Affleck’ten boşalan Batman rolünü kim devralacak?
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Jon Hamm Batman olmak istiyor
Yakışıklı aktör John Hamm, Ben Affleck'in yerine Batman rolüne talip olduğunu açıkladı.
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DC Comics Wonder Woman ve Justice League'tan fragmanlar yayınladı
Comic Con bize tüketemeyeceğimiz kadar çok malzeme verdi. DC Comics cephesi, sarsıcı iki fragman ile ortalığı ayağa kaldırdı.
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Jesse Eisenberg yeniden 'Lex Luthor' dedi
Eisenberg, yeni DC Comics filmi Justice League'te oynayabileceğinin sinyalini verdi.
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Annesine verdiği cevapla fenomen oldu
Odadaki aynayı rujla karalayıp annesine yakalanan çocuğun videosu binlerce kez izlendi.
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'Bir zamanlar benimle dalga geçerlerdi'
Superman'in de zor bir çocukluğu olabilir...
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Batman v Superman rekor kırdı
Batman v Superman: Adaletin Şafağı, kırılması zor rekorlara imza atarak gişeyi fethetti.
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Batman ve Superman'in ezeli düşmanları
İşte size Batman ve Superman'in zengin düşman galerisinin en etkileyici 8 karakteri...
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Artık o da bir süper kahraman
Güzel oyuncu Amber Heard Justice League kadrosunda…
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Superman'i kimse tanımadı
Henry Cavill, üzerine geçirdiği Superman tişörtüyle Times Meydanı'ndaydı...
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Batman v Superman: Adaletin Şafağı'ndan son görüntüler
Vizyona girmesine sayılı günler kalan Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmine ait son görüntüler yayınlandı…
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Batman ve Superman'in başı dertte
Önümüzdeki günlerde vizyona girecek Batman v Superman: Adaletin Şafağı, Doomsday yüzünden tehlikede…
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Yeni Batman Ben Affleck konuştu
Batman v Superman'in vizyona girmesine günler kala Ben Affleck konuştu…
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Ben Affleck hayranlarını şaşırttı
Ben Affleck, film stüdyolarını gezen seyircileri Batmobile'in içinden çıkarak şaşırttı…
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Batman evinize gelebilir
Eğer 8 bin dolarınız varsa gerçek boyutta üretilmiş bir Batman figürünün sahibi olabilirsiniz...
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THY, Batman v Superman'e sponsor oldu
Türk Hava Yolları, Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmine sponsor olduğunu açıkladı.
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Batman v Superman'de dramatik kaza sahnesi
'Kanın akıyor mu?' diye sordu Batman...
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‘Batman v Superman’den karakter posterleri
Epik bir intikam hikayesine hazır mısınız?
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Batman v Superman'den yeni fragman
Batman v Superman: Adaletin Şafağı yeni fragmanıyla karşınızda...
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Batman v Superman'den yeni video
Yeni fragman öncesi yayınlanan sneak peek filmin hayranlarını heyecanlandırdı.
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Batman v Superman: Adaletin Şafağı'ndan 4 yeni fotoğraf
Batman v Superman: Adaletin Şafağı'ndan yeni görseller yayınlandı.
Son Haberler
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.