Etikete Göre Haberler:
-
Uzun soluklu en iyi 9 dizi
Bazılarımızın birlikte büyüdüğü ve unutamadığı yabancı dizilerden en etkileyici olanlardan 9 tanesini sizler için derledik.
-
Dwayne Johnson'dan onlarca yeni film
Dwayne Johnson önümüzdeki birkaç sene içinde ondan fazla filmde rol alacak.
-
Sahil Güvenlik'in yıldızı ortaya çıktı
Dizinin beyazperde versiyonu gözleri fenomen dizinin yıldızlarına çevirdi.
-
Pamela Anderson eski günlerine döndü
Anderson'ın dizinin beyazperde versiyonunda yer alacağı kesinleşti.
-
Sahil Güvenliğin kurtarıcı ismi Dwayne Johnson
Dwayne Johnson, sahil güvenlik filminin setinde görüntülendi.
-
Dwayne 'The Rock' Johnson'la ilgili 9 gerçek
Dwayne 'The Rock' Johnson neden bu kadar seviliyor?
-
Sahil Güvenlik cankurtaranları iş başında
Sahil Güvenlik'te çekimler devam ediyor.
-
Zac Efron 'Sahil Güvenlik' için hazır
2017'de vizyona girecek filmden set fotoğrafları gelmeye devam ediyor.
-
'Sahil Güvenlik' iş başında
90'lı yılların popüler televizyon dizisi beyaz perdede…
Son Haberler
-
37. İstanbul Film Festivali ödülleri gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu
Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Vuslat Saraçoğlu’nun Borç adlı filmi kazandı
-
Gişe Rampage: Büyük Yıkım'ın!
Hem ülkemizde hem dünyada gişe galibi belli!
-
Sessiz Bir Yer/A Quiet Place Film Eleştirisi
Sessiz Bir Yer: Sessizlik Daima Huzur Vermez!
-
Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olur mu?
71. Cannes Festivali seçkileri açıklandı. Programda Nuri Bilge Ceylan yok.