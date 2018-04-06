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Kötü sesli Meryl Streep
Müzik dünyasında kötü sesiyle ünlenen F.F. Jenkins'in hayatını Meryl Streep canlandırıyor.
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BBC'nin en iyi 100 film listesini nasıl kullanmalısınız?
BBC Culture, 21. yüzyılın en iyi 100 filmini sıraladı. Peki, bu 100 filmden hangisini ne zaman izlemelisiniz? Hangi film ne anlatıyor?
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Yılın dizisinden yeni fragman
Taboo'da Tom Hardy'yi şimdiye dek hiç görmediğimiz sıradışı bir rolde izleyeceğiz...
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Star Wars prömiyeri Cannes'da!
Solo: A Star Wars Story prömiyerini Cannes’da yapacak
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Lavinya filminden fragman geldi!
Kerem Topuz'un ikinci uzun metrajından etkileyici fragman...
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6 Nisan haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta dokuz yeni film sinemalarda...
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Karanlık Sır/Marrowbone Film Eleştirisi
Bazı Sırlar Kişinin İçinde Büyür!