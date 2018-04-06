Bu hafta dokuz yeni film sinemalarda...

Taboo'da Tom Hardy'yi şimdiye dek hiç görmediğimiz sıradışı bir rolde izleyeceğiz...

BBC Culture, 21. yüzyılın en iyi 100 filmini sıraladı. Peki, bu 100 filmden hangisini ne zaman izlemelisiniz? Hangi film ne anlatıyor?

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