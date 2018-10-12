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‘Bir filmi çekmeden 2 yıl avcılık yapıyorum’
55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen Antalya Film Forum’da genç yönetmenlerle özel bir atölye düzenleyen dünyaca ünlü Macar yönetmen Bela Tarr, genç sinemacılar ve sinemaseverlerle bir araya geldi.
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.