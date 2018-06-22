PKK kamplarındaki günlük yaşamı konu edinen Bakur/Kuzey filmi festival programından çıkarıldı. Bakur filminin yapımcı firması Kültür Bakanlığı'nın çıkarttığı engel nedeniyle iptal edildiğini vurgularken, Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yöndeki çıkan haberleri yalanladı. Bakur filmi ile ilgili bir açıklama da Sırrı Süreyya Önder'den geldi. Bakur sansürüne tepki olarak 22 film de festivalden çekildi.