Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

'Kanın akıyor mu?' diye sordu Batman...

İşte size Batman ve Superman'in zengin düşman galerisinin en etkileyici 8 karakteri...

Ben Affleck kendi Batman filminin senaryosunu kendisi yazdı.

Superman'in de zor bir çocukluğu olabilir...

Önümüzdeki senenin en merakla beklenen filmlerinden Justice League, iki büyük kötü karakteri açıklamış olabilir. Üstelik beklemediğimiz bir şekilde...

Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmi, yılın en kötü filmlerinin "ödüllendirildiği" Razzie Ödülleri'nde en çok öne çıkan yapım.

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