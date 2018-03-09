Etikete Göre Haberler:
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Ben Affleck ve Matt Damon bir karar aldı!
Frances McDormand'ın Oscar konuşması işe yaramışa benziyor...
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Bu görüntüler olay oldu
Ben Affleck'in 13 yıl önce çekilmiş videosu sosyal medyada hızla yayıldı.
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Justice League'den yeni fragman
Film 17 Kasım'da vizyonda.
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Batman v Superman, en kötü film adayı
Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmi, yılın en kötü filmlerinin "ödüllendirildiği" Razzie Ödülleri'nde en çok öne çıkan yapım.
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Zack Snyder Justice League'in kötülerini açıklamış olabilir
Önümüzdeki senenin en merakla beklenen filmlerinden Justice League, iki büyük kötü karakteri açıklamış olabilir. Üstelik beklemediğimiz bir şekilde...
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Süper kahramanların çok da süper olmayan kostümleri
Süper kahramanlar sizce kostümleri hakkında ne düşünüyorlar?
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Ben bu oyuncuyu nereden hatırlıyorum?
Şöhrete henüz kavuşmamış oyuncuları, eski rollerinde tanıyabilecek misiniz?
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Ben Affleck’li Batman projesi doğrulandı
Warner Bros.’tan resmi açıklama geldi.
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'Bir zamanlar benimle dalga geçerlerdi'
Superman'in de zor bir çocukluğu olabilir...
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Ben Affleck kendi Batman filmini yazıyor
Ben Affleck kendi Batman filminin senaryosunu kendisi yazdı.
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Batman ve Superman'in ezeli düşmanları
İşte size Batman ve Superman'in zengin düşman galerisinin en etkileyici 8 karakteri...
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Superman'i kimse tanımadı
Henry Cavill, üzerine geçirdiği Superman tişörtüyle Times Meydanı'ndaydı...
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Batman v Superman: Adaletin Şafağı'ndan son görüntüler
Vizyona girmesine sayılı günler kalan Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmine ait son görüntüler yayınlandı…
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Batman ve Superman'in başı dertte
Önümüzdeki günlerde vizyona girecek Batman v Superman: Adaletin Şafağı, Doomsday yüzünden tehlikede…
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Yeni Batman Ben Affleck konuştu
Batman v Superman'in vizyona girmesine günler kala Ben Affleck konuştu…
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Ben Affleck hayranlarını şaşırttı
Ben Affleck, film stüdyolarını gezen seyircileri Batmobile'in içinden çıkarak şaşırttı…
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Batman v Superman'de dramatik kaza sahnesi
'Kanın akıyor mu?' diye sordu Batman...
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‘Batman v Superman’den karakter posterleri
Epik bir intikam hikayesine hazır mısınız?
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Batman v Superman'den yeni fragman
Batman v Superman: Adaletin Şafağı yeni fragmanıyla karşınızda...
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Batman v Superman'den yeni video
Yeni fragman öncesi yayınlanan sneak peek filmin hayranlarını heyecanlandırdı.
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Batman v Superman: Adaletin Şafağı'ndan 4 yeni fotoğraf
Batman v Superman: Adaletin Şafağı'ndan yeni görseller yayınlandı.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.