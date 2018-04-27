Etikete Göre Haberler:
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Konusu eski zamanlara dayanan en iyi 8 film
İşte sinema tarihine damgasını vurmuş konusu çok eski zamanlara dayanan en iyi 8 epik film
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Bu hafta 7 yeni film vizyonda!
Ben-Hur ve Sully haftanın öne çıkan filmleri.
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Ben-Hur filminde şaşırtan hata
Ben-Hur filminin gerçekleştirilen basın gösteriminde büyük bir hata fark edildi. Haluk Bilginer'in ismi, filmin jeneriğinde yanlış yazımış ve düzeltilmemiş.
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Ben-Hur filmine özel hediyeler kazanmak ister misiniz?
9 Eylül'de vizyona girecek olan Ben-Hur filminden hediyeler kazanmak ister misiniz?
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29. Ankara Uluslararası Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
En iyi film Renksiz Rüya
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Michelle Pfeiffer Maleficent 2'de yer alacak mı?
Güzel oyuncu, Angelina Jolie ile birlikte yeni Maleficent'te yer alabilir...
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Arif V 216 yeniden sinemalara geliyor
Vizyona girdiği Ocak ayında gişe rekoruna sahip olan Arif v 216, CGV Mars dağıtımcılığında yeniden vizyona girecek.
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Avengers: Sonsuzluk Savaşı Film Eleştirisi
Nihayet Marvel’ın en kötü karakteri Thanos, kahramanlarımızla karşı karşıya!