Etikete Göre Haberler:
-
Benedict Cumberbatch'ten yeni film haberi var
BBC'nin Sherlock'u, Marvel'in Doktor Strange'i derken, Benedict Cumberbatch yepyeni bir filmle geleceğini duyurdu!
-
Doctor Strange'i izlemeden önce bilmeniz gereken 6 şey
Marvel Sinematik Evreni, gittikçe genişliyor. Doktor Strange, enfes bir şekilde beyaz perdede karşımıza çıkmadan önce, hem bilgilerimizi tazeleyip hem de bilmediklerimizi öğrenelim.
-
Sherlock dördüncü sezonda sona eriyor
Bir röportajında Benedict Cumberbatch, Sherlock dizisinin dördüncü sezonuyla bitebileceğini söyledi.
-
Filmlerden uyarlanan en iyi 9 dizi
Romanlardan, hikayelerden ve çizgi romanlardan sonra filmler de yeni yükselen trend dizilerin esiri oldu. Zihnimizde kalan ya da filmken pek fazla tutulmamış ancak diziye uyarlanınca çok sevdiğimiz yapımlar haline dönüştüler.
-
En iyi biyografi filmleri
Biyografileriyle etkileyen, hayat hikayelerini izlerken bazen gözyaşlarımızı tutamadığımız tarihi kişilerin yer aldığı 10 etkili biyografi filmini sizler için listeledik.
-
Will Ferrell, Sherlock Holmes olacak
Yılın son aylarında çekimine başlanacak yeni Sherlock filmi, tam bir komedi filmi olarak planlanıyor. Başrolde Will Ferrell'ı izleyeceğiz.
-
Doctor Strange Comic Con'dan kazançlı çıktı
Marvel'ın sonbaharda vizyona girecek yeni filmi Doctor Strange, Comic Con'dan eli boş dönmedi.
-
Benedict Cumberbatch'in 13 şaşırtıcı yönü
Kırk yaşına girdi, hala popüler ve hala çok genç! Benedict Cumberbatch'e saygı duruşumuzu doğum gününde gerçekleştiriyoruz.
-
İngilizlerden referandum filmi
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılıp ayrılmayacağını belirleyecek referandum öncesi bu referandumu konu alan bir film çekildi.
-
Doctor Strange’ten ilk fragman geldi
Marvel’ın yeni alametifarikası Doctor Strange’ten ilk fragman yayınlandı.
-
Doctor Strange'in yeni görüntüleri yayında
Marvel'in en yeni süper kahramanı Doctor Strange'in yepyeni görüntüleri basına sızdı…
-
Doctor Strange'in ilk görüntüsü yayında!
Marvel'in en yeni süper kahramanı merak uyandırmaya devam ediyor.
Son Haberler
-
6 Nisan haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta dokuz yeni film sinemalarda...
-
Karanlık Sır/Marrowbone Film Eleştirisi
Bazı Sırlar Kişinin İçinde Büyür!
-
Nurgül Yeşilçay IMDB starmetrede yükselişte!
Dünyanın en çok ziyaret edilen sinema veritabanı IMDb’nin 'starmetre' listesinde Nurgül Yeşilçay yükselişi..
-
Onur Ünlü imzalı Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok'tan ilk fragman!
Uluslararası Adana Film Festivali'nde En İyi Film ödülüne layık görülen Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok'tan fragman yayınlandı.