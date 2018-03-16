Etikete Göre Haberler:
-
Sicario 2: Soldado yeni fragman yayınlandı
2015 yapımı Sicario'nun merakla beklenen devam halkası ABD'de Haziran'da vizyonda.
-
2020'ye kadar doyumsuz Star Wars
Star Wars evreni, yeni filmlerle genişlemeye devam ediyor.
-
Star Wars setinden ilk fotoğraflar yayınlandı
Sekizinci filmin setinden yayınlanan fotoğraflar, heyecan verici görünüyor.
-
Star Wars: Bölüm VIII'den yeni haberler!
Yeni Star Wars filminin çekimleri kadroya eklenen yeni isimlerle birlikte resmen başladı...
-
Oscar adaylıkları farklı olabilirdi
Oscarlık performans sergileyen ama adaylık alamayan ‘çeşitli’ oyuncular...
Son Haberler
-
Sicario 2: Soldado yeni fragman yayınlandı
2015 yapımı Sicario'nun merakla beklenen devam halkası ABD'de Haziran'da vizyonda.
-
Eski Kocam(ız) vizyona gün sayıyor
Haluk Bilginer'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Forget About Nick (Eski Kocam(ız)) filmi 6 Nisan'da vizyonda.
-
Gişe galipleri değişmedi
Ailecek Şaşkınız ve Black Panther rekorlara koşuyor...
-
Avengers: Infinity War fragmanı!
Merakla beklenen filmin fragmanı deliler gibi izlenirken, Malezyalı gençlerin hazırladığı parodi fragman da ondan aşağı kalmadı.