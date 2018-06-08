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Fatmagül’ün hikayesi Almanya’da
Popüler Türk dizisi Fatmagül’ün Suçu Ne, Almanya’ya satıldı.
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Beren Saat ve Kenan Doğulu Minyonlar'ın sesi oldu
Minyonlar daha şimdiden merak edilmeye başladı. Minyonlar için stüdyoya giren Beren Saat ve Kenan Doğulu komik kahramanlara sesleriyle katkıda bulundu. Minyonlar 4 Eylül'de vizyona girecek.
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Aynadan göğsümü gösterdiler
Beren Saat, Gecenin Kanatları filminin sevişme sahnesinde tuzağa düştüğünü söyledi.
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İçimdeki Hazine film fragmanı yayınlandı
Yeşilçam’ın 3 kuşağı aynı filmde buluşuyor
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Robin Williams belgeselinden yeni fragman
Robin Williams: Come Inside My Mind’tan yeni bir fragman paylaşıldı.
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Haftasonu gişe galipleri hangi filmler?
Ülkemizde Jurassic Park, dünyada Ocean's Eight gişenin zirvesinde...
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Ant-Man and the Wasp'ten haberler var
Paylaşılan son televizyon spotunda Avengers’ın adı geçiyor...