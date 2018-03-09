Etikete Göre Haberler:
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2018 Altın Ayı ödülünün sahibi belli oldu
68. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin büyük ödülü olan Altın Ayı, Romen Yönetmen Adina Pintilie'nin "Dokunma Bana" (Touch Me Not) adlı filmine verildi.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.