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Etikete Göre Haberler:

  • Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi

    Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.

  • Nicholas Cage çok iddialı! Nicholas Cage çok iddialı!

    Dilimize Dünyalar Arasında olarak çevrilen Between Worlds filmindeki Nicholas Cage’li sevişme sahneleri izleyenleri çok şaşırttı.



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