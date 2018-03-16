Etikete Göre Haberler:
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Filmekimi 2016'da görmeniz gereken 8 film
Filmekimi yaklaşıyor, biletler satışa çıkmaya başladı. İzlemeniz gereken filmlerle ilgili kararsızsanız sizi buraya alalım.
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Filmi seçmek sizden, sinema biletiniz bizden!
Mynet Sinema'dan çift kişilik sinema bileti kazanma şansı!
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Filmi seçmek sizden, sinema biletiniz bizden!
Mynet Sinema'dan çift kişilik sinema bileti kazanma şansı!
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Filmi seçmek sizden, sinema biletiniz bizden!
Mynet Sinema'dan çift kişilik sinema bileti kazanma şansı!
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Filmi seçmek sizden, sinema biletiniz bizden!
Mynet Sinema'dan çift kişilik sinema bileti kazanma şansı!
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Filmi seçmek sizden, sinema biletiniz bizden!
Mynet Sinema'dan çift kişilik sinema bileti kazanma şansı!
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Filmi seçmek sizden, sinema biletiniz bizden!
Mynet Sinema'dan çift kişilik sinema bileti kazanma şansı!
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Filmi seçmek sizden, sinema biletiniz bizden!
Mynet Sinema'dan çift kişilik sinema bileti kazanma şansı!
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Avrupa'da en çok sinema bileti satılan 7. ülke Türkiye
Sinema Dergisi yeni sayısında, Avrupa Görsel-İşitsel Gözlemevi (European Audivisual Observatory) ve Lumiere Database’in 2010 yılı Avrupa’daki sinema verilerini açıkladı.
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Öldürme Arzusu/Death Wish Filmi Eleştirisi
Hayat Kurtaran Azrail’in adalet arayışı...
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Tomb Raider Filmi Eleştirisi
15 yıllık aradan sonra gelen yeni Tomb Raider filmi, türdeşleri arasında ön plana çıkabilecek herhangi bir özelliğe sahip olmayan sıradan bir aksiyon.
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Can Feda filminin fragmanı yayınlandı
Can Feda 6 Nisan'da sinemalarda olacak.
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Tom Hanks, Greyhound ile geliyor!
Film, 'The Good Shepherd' romanından uyarlanıyor.