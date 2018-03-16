Merakla beklenen filmin fragmanı deliler gibi izlenirken, Malezyalı gençlerin hazırladığı parodi fragman da ondan aşağı kalmadı.

Daha önce örneklerini gördük, peki neden bu filmler de gerçek olmasın?

Bilim kurgu filmleri, bazen de aklımızı gerçekçiliği ve bilime uygunluğuyla başımızdan alıyor.

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