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En gerçekçi 6 uzay temalı bilim kurgu filmi
Bilim kurgu filmleri, bazen de aklımızı gerçekçiliği ve bilime uygunluğuyla başımızdan alıyor.
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2015 yapımı Sicario'nun merakla beklenen devam halkası ABD'de Haziran'da vizyonda.
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Haluk Bilginer'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Forget About Nick (Eski Kocam(ız)) filmi 6 Nisan'da vizyonda.
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Avengers: Infinity War fragmanı!
Merakla beklenen filmin fragmanı deliler gibi izlenirken, Malezyalı gençlerin hazırladığı parodi fragman da ondan aşağı kalmadı.