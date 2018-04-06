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Yeşilçam'ın büyüklerinden ''Bitirim Zeki''yi kaybettik
Yeşilçam'da Bitirim Zeki olarak bilinen son zamanlarda perişan haliyle haberlere konu olan Zeki Keskin vefat etti
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6 Nisan haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta dokuz yeni film sinemalarda...
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Karanlık Sır/Marrowbone Film Eleştirisi
Bazı Sırlar Kişinin İçinde Büyür!
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Nurgül Yeşilçay IMDB starmetrede yükselişte!
Dünyanın en çok ziyaret edilen sinema veritabanı IMDb’nin 'starmetre' listesinde Nurgül Yeşilçay yükselişi..
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Onur Ünlü imzalı Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok'tan ilk fragman!
Uluslararası Adana Film Festivali'nde En İyi Film ödülüne layık görülen Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok'tan fragman yayınlandı.