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Filmlerde görünmeyen oyuncular
Bazı sebeplerle filmlerden atılan oyuncuların listesi.
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Johnny Depp Oscar istemiyor
Johnny Depp, neden Oscar istemediğini anlattı.
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Büyükada'da Babamın Kanatları gösterimi gerçekleşti!
Yazlık sinema günleri her salı tüm hızıyla devam edecek...
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Hiçbir Zaman Burada Değildin/You Were Never Really Here Film Eleştirisi
Hafızalardan çıkmayacak bir yapım
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Modern bir Keloğlan geliyor!
Türk sinemasında ilk kez fantastik içerikli bir filmle karşımıza çıkmaya hazırlanan Keloğlan'dan ilk teaser...
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Ata Demirer'den yeni film müjdesi
Sevilen komedyen sosyal medyadan haberi verdi