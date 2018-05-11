Etikete Göre Haberler:
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Mısırları Hazırlayın: Bu Yılbaşında Netflix’te İzlemeniz Gerekenler
Yılbaşı gecenizi filmlerle geçirmek istiyor, ama ne izleyeceğinize karar veremiyorsanız; buyrun! Netflix'ten sizin için özenle en güzel yılbaşı temalı yapımları seçtik.
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2000'li yılların en dikkat çeken 14 İngiliz dizisi
İngiliz dizileri, hep bir ekol oldu. 2000'lerde hayatımıza giren ve kesinlikle izlemeniz gereken İngiliz dizileri bir arada.
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Gelmiş geçmiş en iyi bilim-kurgu dizileri
Gelmiş geçmiş en iyi bilim-kurgu dizilerinin bir listesi.
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Yılmaz Erdoğan Ezgi Mola'yı seçti
Ezgi Mola, Organize İşler 2'nin kadrosuna katıldı
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Marvel'da müslüman kadın süper kahraman!
Marvel sinematik evrenine Pakistan asıllı Amerikalı Ms. Marvel katılacak
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Ödüllü film Zerre'nin yönetmeninden yeni film!
Gölgeler İçinde adlı yeni film, bilim-kurgu türünde!
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Kiraz Mevsimi Cuma vizyonda!
Komedi/dram türü yapımda rahmetli tiyatrocu Turan Özdemir de yer alıyor.