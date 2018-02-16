Etikete Göre Haberler:
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Ailecek Şaşkınız, gişe başarısını sürdürüyor!
Haftasonunun yeni filmlerinden Direniş Karatay ise 62.615 seyirciyle en iyi açılış yapan yeni film oldu...
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Black Panther Oscar'a mı gidiyor?
Marvel yapımı film, önümüzdeki yıl Oscar’ın sempatisini kazanabilir gibi görünüyor.
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Hadi Be Oğlum zirveyi devretti
Ailecek Şaşkınız, 680.409 seyirci tarafından izlendi.
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Bu hafta gişede neler oldu?
Box Office Türkiye, gişe rakamlarını açıkladı.
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Black Panther'den yeni fragman
Film 16 Şubat 2018'de vizyona girecek.
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Marvel'in Black Panther'i yönetmenini buldu!
Marvel'in yeni film projesi Black Panther'i Creed'in yönetmeni Ryan Coogler'ın yöneteceği açıklandı.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.