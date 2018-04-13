Etikete Göre Haberler:
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Süper kadınlar
Süper kahraman filmlerindeki süper kadın karakterler.
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Black Widow’a ayrı film
Marvel, Black Widow’a ayrı bir film yapma hazırlığında olduğunu açıkladı.
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Black Widow ve daha fazla bireysel Marvel filmi
Marvel seyircileri, süper kahramanların bireysel hikayelerini görmek istiyor.
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Kaptan Amerika'nın misafiri var
Heyecanla beklenen Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı'nın son fragmanı yayında…
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Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı'ndan yeni fotoğraflar
Kaptan Amerika serisinin üçüncü filminden yeni fotoğraflar yayınlandı…
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Kaptan Amerika'dan yepyeni fragman
Yeni Kaptan Amerika filminde tüm süper kahramanlar karşı karşıya geliyorlar...
Son Haberler
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37. İstanbul Film Festivali ödülleri gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu
Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Vuslat Saraçoğlu’nun Borç adlı filmi kazandı
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Gişe Rampage: Büyük Yıkım'ın!
Hem ülkemizde hem dünyada gişe galibi belli!
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Sessiz Bir Yer/A Quiet Place Film Eleştirisi
Sessiz Bir Yer: Sessizlik Daima Huzur Vermez!
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Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olur mu?
71. Cannes Festivali seçkileri açıklandı. Programda Nuri Bilge Ceylan yok.