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The Shallows'tan yeni fragman
Blake Lively'nin köpekbalığı filminin yeni fragmanı aklınızı başınızdan alacak.
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Blake Lively 'The Shallows' ile karşınızda
Film 5 Ağustos 2016'da vizyona girecek.
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