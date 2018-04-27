5-17 Mayıs tarihlerinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Barselona Türk Filmleri Festivali, Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu filmi ile açılacak.

Boks hayranlarının ringdeki müsabakaları, doyumsuz bir şekilde izleyeceği en iyi boks filmleri.

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