Etikete Göre Haberler:
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Bollywood'un büyülü dünyasına yolculuk
Dansın ve şarkının tükenmediği Bollywood filmlerine dair her şey.
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2016'nın en gözde 11 Hint filmi
2016, ilginç bir şekilde Bollywood'un dünyaya yayılma senesi oldu. Birçok Hint filmiyle daha sinema salonlarında karşılaşacağız. Peki bu senenin kaçmaması gereken Hint filmleri hangileri?
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Venedik Film Festivali açılışını First Man’le yapacak
Başrollerini Ryan Gosling ve Claire Foy’un paylaştığı First Man (Ay'da İlk İnsan) Venedik Film Festivali'nin açılış filmi seçildi.
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20 Temmuz vizyona giren filmler
Sinemaya gitmeden önce haftanın filmlerine göz atmayı unutmayın.
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Spider-Man: Far From Home filminde sürpriz isim
Türk asıllı Alman aktör Numan Acar, Spider-Man: Far From Home filminin kadrosuna dahil oldu.
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Kısalar Beyoğlu Sineması’nda başlıyor!
Beyoğlu Sineması’nda yerli kısa film seçkilerine ve söyleşilere yer verecek olan kısa film gösterimleri başlıyor.