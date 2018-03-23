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Bordo Bereliler Afrin ilk fragmanı yayınlandı
Filmin yönetmen koltuğunda, serinin bir önceki filmi Bordo Bereliler Suriye'nin yönetmeni Erhan Baytimur oturuyor.
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Animasyon türündeki yapım, seslendirme kadrosuyla da dikkat çekiyor.
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Vallahi Hortladı 20 Nisan'da sinemalarda