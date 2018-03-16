Etikete Göre Haberler:
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Bu yaz çıkacak en iyi filmler
Yerli ve yabancı sinemaya doyacağınız dolu dolu bir yaz bizleri bekliyor.
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Son 10 yılın en iyi aksiyon filmleri
Son 10 yılda çekilen en iyi aksiyon filmlerinin derlemesi.
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Jason Bourne hem afiş hem fragmanla döndü
Matt Damon'un karakteri ile aynı ismi paylaşan film, afiş ve fragmanını paylaştı.
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Havalar kadar sıcak yaz filmleri
Bu yaz hangi filmler içimizi ısıtacak?
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Onun adını biliyorsunuz!
Matt Damon'ın canlandırdığı ünlü ajan Jason Bourne beyaz perdeye geri dönüyor…
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Nuri Alço, Vallahi Hortladı filmiyle beyazperdede
Vallahi Hortladı 20 Nisan'da sinemalarda
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Velayet/Custody Film Eleştirisi
Dünyanın herhangi bir yerinde kadın olmak...
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23 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona giren filmler arasında Pasifik Savaşı: İsyan, Bordo Bereliler 2: Afrin ve Çocuklar Sana Emanet öne çıkıyor.
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Grinç'ten dublajlı fragman geldi
Yılbaşından nefret eden yeşil dostumuzdan haberler var