Etikete Göre Haberler:
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Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt Tarantino filminde!
Sevilen usta oyuncular Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio, kariyerlerinde ilk kez aynı filmde yer alacak.
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Angelina Jolie'den Brad Pitt itirafı
Angelina Jolie, Brad Pitt'le boşanmasıyla ilgiyle itiraflarda bulundu
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Brad Pitt neden boşandı?
Brad Pitt ile Jennifer Aniston'un boşanması arkasındaki gizli gerçekler.
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Müttefik filmi ve Brad Pitt'in sevda kaderi
2 Aralık'ta vizyona çıkacak Müttefik filmine ve Bradangelina çiftine dair her şey.
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Müttefik filmine özel hediyeler kazanın!
2 Aralık'ta vizyona girecek Müttefik filmine özel hediyeler kazanın!
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Devamı Gelmeyen İçimizde Ukte Bırakmış 10 film
İşte devamının büyük ihtimal gelmeyeceğini bildiğimiz ama çekilse güzel olur dediğimiz içimizde ukte bırakmış 10 film ve serileri
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Konusu eski zamanlara dayanan en iyi 8 film
İşte sinema tarihine damgasını vurmuş konusu çok eski zamanlara dayanan en iyi 8 epik film
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En iyi 10 istila filmi
Heyecanınıza heyecan katacak dünyamızı istila eden canlıların yer aldığı 10 istila temalı filmi sizler için listeledik.
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En iyi gizem temalı 10 film
Dünden bugüne izlerken şok etkisi yaratan 10 gizem temalı film
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Hayat Dersleri Veren En İyi 9 Film
Hayat dersi veren en anlamlı 9 filmi sizler için listeledik.
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En iyi 8 dedektiflik filmi
Biribirinden gizemli cinayetleri kendi yöntemleriyle araştıran dedektiflerin konu olduğu en iyi 8 filmi listeledik.
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Angelina Jolie'nin çocukları yedi dil öğreniyor
Altı çocuğu bulunan Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin çocukları, 7 dil öğreniyor.
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En iyi seri katil filmleri
Sinema dünyasının efsaneleşmiş soğuk kanlı seri katilleri hepsi birbirinden acımasız hepsi birbirinden psikopattı
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Brad Pitt, kalabalıktan hayranını kurtardı
Brad Pitt'in küçük bir hayranını ezilmekten kurtardığı görüntüler, sosyal medyada çok konuşuldu.
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En etkili Brad Pitt filmleri
52 yaşına rağmen yakışıklılığından ve oyunculuğundan ödün vermeyen Brad Pitt'in efsaneleştiği 11 film
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Yeni Ocean's 11
Yeni Ocean's 11'in muhtemel isimleri, Jennifer Lawrence ve Sandra Bullock.
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Angelina'nın yeni çocukları
Jolie-Pitt ailesi Kamboçyalı bir aileyi korumaları altına aldı.
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Jared Leto yeni Lestat olabilir
Yeniden çekilecek olan Vampirle Görüşme filmi için Lestat rolüne Jared Leto düşünülüyor
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Angelina Jolie son görüntüsüyle şaşırttı
Londra'da bir restoran çıkışı görüntülenen Jolie, zayıf ve yorgun görüntüsüyle dikkat çekti.
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Brad Pitt yeniden II. Dünya Savaşı'nda
Brad Pitt'in yeni filmi Five Seconds of Silence'nin çekimleri başladı…
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Oynayacağı rolden çekinen ünlü oyuncular
Kimi zaman büyük oyuncular da bazı rollerden çekinebiliyor.
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Saklı mesajlar içeren filmler
Dikkat, spoiler içerir...
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Neden hala Oscar ödülleri yok?
Akademi bazı oyuncuları görmüyor mu?
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Sinema tarihinin bazı tesadüfleri
İnanılacak gibi değil...
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.