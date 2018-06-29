Etikete Göre Haberler:
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Bu hafta 4 yeni film vizyonda
Köstebek ve Bridget Jones'un Bebeği haftanın öne çıkan filmleri.
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Son yılların kadınları
90'lardan günümüze, sinemada işlenen kadın hikayeleri.
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Bridget Jones'tan haberler var
Ünlü serinin, üçüncü filmi Bridget Jones'un Bebeği'nden ilk afiş yayınlandı.
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Bridget Jones’un Bebeği ilk fragmanıyla karşınızda
Yeni Bridget Jones filminden ilk fragman...
Son Haberler
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Çağan Irmak'ın yeni filmi geliyor!
Beni Hatırla'nın vizyon tarihi belli oldu
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29 Haziran vizyona giren yeni filmler
9 yeni film sinemalarda
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Karakomik Filmler'in vizyon tarihleri belli oldu.
Cem Yılmaz'ın iki film birden olarak tasarladığı filmler vizyon tarihi buldu
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Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın çekimleri İstanbul'da başladı.
Devam filmi iddialı kadrosuyla geliyor