Etikete Göre Haberler:
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Captain Marvel’dan ilk fragman
Marvel hayranlarının sabırsızlıkla beklediği Captain Marvel’dan ilk fragman gün yüzüne çıktı.
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Captain Marvel’dan yeni görseller geldi
Heyecanla beklenen Brie Larson’lı Captain Marvel’dan yeni görseller sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.
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Captain Marvel'in çekimleri bitti
Avengers: Infinity War filminin sonunda kısacık anda izleyicilere göz kırpan ve bir sonraki filmde oldukça kilit bir rolü üstlenecek olan Captain Marvel'in solo filminin çekimleri sona erdi. 75 gün süren çekimlerin sona erdiğini ise filmin yönetmenlerinden Ryan Fleck'in sosyal medya hesabından paylaştı. Filmin bestelerini Türk müzisyen Pınar Toprak üstleniyor.
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Kevin Feige, Captain Marvel'dan ipuçları verdi
Onca Marvel filminin arasında Captain Marvel'a ne olacağı ve filmin neler içereceği konuşuluyor.
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Genç aktris Captain Marvel olabilir
Brie Larson, Captain Marvel karakteri için konuşulmaya başlandı.
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Ben bu oyuncuyu nereden hatırlıyorum?
Şöhrete henüz kavuşmamış oyuncuları, eski rollerinde tanıyabilecek misiniz?
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Bu fotoğraftaki herkes Oscar adayı
Oscar gecesine günler kalmışken tüm adaylar geleneksel öğle yemeği ve fotoğraf çekimi için bir araya geldi...
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Oscar adayları yıldız olmadan önce neler yapıyordu?
Bugün Oscar'a doğru koşan ünlü oyuncular, şöhret olmadan önce TV programlarında boy gösterdiler, reklamlarda oynadılar, müzik albümleri yaptılar...
Son Haberler
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Neslihan Atagül jüri koltuğunda
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül Doğulu 25. Adana Film Festival'inde jüri koltuğuna oturacak.
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Angelina Jolie’den Brad Pitt’e zeytin dalı
Boşanma davası iki yıldır süren ve altı çocuğun velayeti için savaşan Angelina Joie ve Brad Pitt gizlice buluştu. Bu buluşma için Jolie'nin 'zeytin dalı' uzattığı iddia edildi.
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Âşık Veysel'in hayatı film oluyor
Halk Ozanı Âşık Veysel'in hayatı Mustafa Uslu tarafından sinemaya aktarılacak. Uslu'nun bugünlerde üzerine en çok çalıştığı konu Âşık Veysel'i hangi oyuncunun canlandıracağı.
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15. Geleceğin Sineması Yarışması kazananları belli oluyor
Sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri için 15 yıldır destek veren TÜRSAK Vakfı’nın gerçekleştirdiği “Geleceğin Sineması” en iyi 3 filminin belirleneceği son ayağı sonuçlanıyor.