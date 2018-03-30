Türkiye ve Amerika haftasonu gişe rakamları belli oldu

Game of Thrones altıncı sezonla birlikte genellikle arka planda olan kadın karakterler hikayenin en güçlü karakterleri haline geldiler ve artık Game of Thrones dünyasını onlar şekillendiriyor diyebiliriz.

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