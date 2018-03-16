Etikete Göre Haberler:
-
Öldürme Arzusu/Death Wish Filmi Eleştirisi
Hayat Kurtaran Azrail’in adalet arayışı...
-
Yıldız oyunculardan kurulu kadro!
Motherless Brooklyn” kadrosuna Bruce Willis ve Alec Baldwin gibi yıldız oyuncularda katıldı
-
En iyi gizem temalı 10 film
Dünden bugüne izlerken şok etkisi yaratan 10 gizem temalı film
-
Problemli çocukları olan ünlüler
Bu listedeki ünlülerin çocukları adeta paranın her şeyi satın alamayacağının birer kanıtı gibi...
-
Bin kere izlesek bıkmayacağımız filmler
Yerli yabancı tadına doyum olmayan yapımlar
-
Bu oyuncularla çalışmak bir kabus!
Set dedikoduları...
-
‘Die Hard 6’ yolda!
Die Hard ve Bruce Willis...
Son Haberler
-
Çağan Irmak'ın yeni filmi geliyor
Merakla beklenen film Çocuklar Sana Emanet, 23 Mart'ta vizyonda!
-
Öldürme Arzusu/Death Wish Filmi Eleştirisi
Hayat Kurtaran Azrail’in adalet arayışı...
-
Tomb Raider Filmi Eleştirisi
15 yıllık aradan sonra gelen yeni Tomb Raider filmi, türdeşleri arasında ön plana çıkabilecek herhangi bir özelliğe sahip olmayan sıradan bir aksiyon.
-
Can Feda filminin fragmanı yayınlandı
Can Feda 6 Nisan'da sinemalarda olacak.