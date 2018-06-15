Besteci Pınar Toprak, Captain Marvel filminin müzikleri için Marvel ile anlaştığını duyurdu.

Blake Lively'nin başrolünde olduğu Karanlık Sular ve Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı, bu haftanın filmleri.

Jack Reacher Asla Geri Dönme ve İkimizin Yerine, haftanın öne çıkan filmleri.

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