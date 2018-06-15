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Bu hafta 7 yeni film vizyonda!
Jack Reacher Asla Geri Dönme ve İkimizin Yerine, haftanın öne çıkan filmleri.
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Bu hafta 7 yeni film vizyonda!
Blake Lively'nin başrolünde olduğu Karanlık Sular ve Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı, bu haftanın filmleri.
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Bu hafta 7 yeni film vizyonda!
Serinin merakla beklenen filmi Buz Devri 5: Büyük Çarpışma, haftanın öne çıkan yapımı.
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Ahlat Ağacı Film Eleştirisi
Gizem Ertürk yazdı
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Captain Marvel'ın müzikleri Pınar Toprak'a emanet!
Besteci Pınar Toprak, Captain Marvel filminin müzikleri için Marvel ile anlaştığını duyurdu.
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Sicario: Day of the Soldado geliyor!
Benicio Del Toro ve Josh Brolin yeniden karşımızda!