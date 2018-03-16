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Bir Zeki Demirkubuz filmi Bulantı bu hafta vizyonda
Zeki Demirkubuz'un en kişisel filmim dediği ''Bulantı'' 2 Ekim'de vizyona giriyor. İşte Masumiyet, Yazgı, Kıskanmak gibi yapımların yönetmeni Zeki Demirkubuz'un Bulantı filminin detayları ve fragmanı...
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Demirkubuz 'Bulantı' ile geliyor
Zeki Demirkubuz onuncu filmi Bulantı ile geliyor.
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Avengers: Infinity War fragmanı!
Merakla beklenen filmin fragmanı deliler gibi izlenirken, Malezyalı gençlerin hazırladığı parodi fragman da ondan aşağı kalmadı.
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Yasaklanan film Yeva hakkında
Filmmor Kadın Filmleri Festivali devam ediyor...
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Tilda Swinton, Memoria filmiyle geliyor
Apichatpong Weerasethakul’un son filminin adı Memoria.
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Şener Şen'e Nürnberg'den ödül!
‘Yol Ayrımı’ adlı film, oyuncuya En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü getirdi.