Etikete Göre Haberler:
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Can Feda filminin fragmanı yayınlandı
Can Feda 6 Nisan'da sinemalarda olacak.
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Kardeşim Benim 2'den ilk afiş
Film 24 Kasım'da vizyona girecek.
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Burak Özçivit ve Kerem Bürsin bir arada
'Can Feda' 23 Şubat 2018'de vizyonda.
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Kardeşim Benim'den ilk fragman
Kardeşim Benim filminden ilk fragman yayınlandı.
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Burak Özçivit ve Murat Boz aynı filmde
Burak Özçivit ve Murat Boz'un sinema filmi bu yazın iddialı filmlerinden...
Son Haberler
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Tomb Raider Filmi Eleştirisi
15 yıllık aradan sonra gelen yeni Tomb Raider filmi, türdeşleri arasında ön plana çıkabilecek herhangi bir özelliğe sahip olmayan sıradan bir aksiyon.
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Can Feda filminin fragmanı yayınlandı
Can Feda 6 Nisan'da sinemalarda olacak.
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Tom Hanks, Greyhound ile geliyor!
Film, 'The Good Shepherd' romanından uyarlanıyor.
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Kaybedenler Kulübü Yolda Filmi Eleştirisi
Her zaman kaybettik senle ben!