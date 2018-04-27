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Bush'un kirli çamaşırları Cannes'da
Cannes'da yarışan tek Amerikan filmi olan 'Fair Game', eski CIA operasyonlar görevlisi Valerie Plame Wilson'ın hayatını konu alıyor.
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Şaşkınlar Çetesi bu Cuma vizyona giriyor
Komedi-macera türü film 4 Mayıs 2018’de izleyicisiyle buluşacak…
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Bencilliğin sonu yalnızlıktır.
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Venom: Zehirli Öfke fragmanı çok beğenildi
Fragmana olan ilgi Wonder Woman ve Doctor Strange’i geride bıraktı
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Onur Tan imzalı Bal Kaymak, 18 Mayıs'ta sinemalarda!
Yönetmen filmini anlattı