Sinema herkese parlak bir kariyer vadetmiyor. Bu ünlüler için de işler kötüye gitti.

Cameron Diaz: 'Herkesin 25 yaşındaymışım gibi düşünmesine takılırsam o zaman hapı yuttum demektir.'

Hepsi birbirinden ünlü hepsi birbirinden güzel birlikteliklerini heba etti. Olmayınca da olmuyor

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