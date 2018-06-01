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Kate Upton yeni filmini buldu
Upton, yeni çekilecek komedilerden Wild Man'de rol alacak.
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'O günler artık eskide kaldı'
Cameron Diaz: 'Herkesin 25 yaşındaymışım gibi düşünmesine takılırsam o zaman hapı yuttum demektir.'
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Kariyeri kötüye giden ünlü oyuncular
Sinema herkese parlak bir kariyer vadetmiyor. Bu ünlüler için de işler kötüye gitti.
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