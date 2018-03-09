Etikete Göre Haberler:
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Büyü dünyası genişliyor, Fantastik Canavarlar'ın ikinci filmi geliyor
Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları ile ilgili filmin yönetmeni yeni açıklamalarda bulundu.
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Yeni Dumbledore belli oldu: Jude Law!
Jude Law, Fantastik Canavarlar'ın yeni filminde, genç Dumbledore'u canlandıracak.
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Fantastik Canavarlar dev açılış yaptı
Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? hem ABD'de hem de Türkiye'de iyi bir açılış yaparak devam filmlerine şimdiden göz kırptı.
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Bu hafta 7 yeni film vizyonda!
Merakla beklenen Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? ve İkinci Şans, haftanın filmleri.
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İzleyiciler salonları terk ettiler
İşte, zamanında büyük bir izleyici kitlesinin perdede gördüğünde salonu terk ettikleri 5 film...
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Beyaz perdenin en korkunç canavarları
Karşınızda, adeta sinema perdesini ele geçiren 5 unutulmaz canavar...
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Mumya filmleri Tom Cruise ile geri dönüyor
8 yıl aradan sonra ‘Mumya’ tekrar dirilecek...
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Amber Heard Sean Penn ile birlikte mi?
Oyuncu Amber Heard'in usta oyuncu Sean Penn’le ilişki yaşadığı öne sürüldü.
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Gerçek Kesit: Manyak geliyor!
Onur Ünlü imzalı film merakla bekleniyor.
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16 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Tomb Raider, Kaybedenler Kulübü Yolda ve Öldürme Arzusu öne çıkan filmlerden...
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.