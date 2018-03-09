Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

63. Cannes Film Festivali sırasında açılacak Türkiye standının organizasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Sinema Derneği'ne verildi.

12 Mayıs'ta başlayan festivale filmler ve birbirinden gösterişli starlar kadar komik kareler de damgasını vurdu.

Bir süredir Cannes Film Festivali nedeniyle Fransa'da bulunan Lindsay Lohan, hakkında tutuklama kararı çıkarılması tehlikesine rağmen ülkesine dönmüyor.

68. düzenlenen Cannes Film Festivali Fransa'nın Cannes kentinde başladı. Cannes Film Festivali'nin açılışı bu yıl 27 yıl aradan sonra ilk kez kadın bir yönetmenin filmiyle perdelerini açtı. Cannes Film Festivali 24 Mayıs'ta Altın Palmiye ödülüyle sona erecek.

Bu yıl 68. düzenlenen cannes Film Festivali sona erdi. Cannes Film Festivali'nde bu yıl da ödüller sahiplerini buldu. Cannes Film Festivaliyle ilgili tüm detaylar haberimizde.

Faslı yönetmen Nebil Ayuş'un Cannes'da gösterilen ama ülkesinde yasaklanan fuhuş konulu filmi "Çok Sevilen" hararetli tartışmalara neden oluyor.

69. Cannes Film Festivali bugün başlıyor. İşte 22 Mayıs'a kadar devam edecek festivalin öne çıkan filmleri...

Ünlü şarkıcının beyaz perdede hiç de fena olmadığını gösteren 8 filmi

Su kısa film dalında Cannes Film Festivali'nde de ülkemizi temsil ediyor.

İlk filmi Mustang ile Cannes Film Festivali'nden Europa Cinema Label ödülüyle dönen Deniz Gamze Ergüven, son filmi Kings'de Daniel Craig ve Halle Berry gibi isimlere yer verdi.

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