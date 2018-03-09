Etikete Göre Haberler:
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Türk yönetmenin filminde başrolde Daniel Craig ve Halle Berry!
İlk filmi Mustang ile Cannes Film Festivali'nden Europa Cinema Label ödülüyle dönen Deniz Gamze Ergüven, son filmi Kings'de Daniel Craig ve Halle Berry gibi isimlere yer verdi.
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Cannes Film Festivali'nde bizi temsil edecek olan film: Su
Su kısa film dalında Cannes Film Festivali'nde de ülkemizi temsil ediyor.
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2016'nın ödüllü filmleri
Bu sene ödülden ödüle koşan yapımlar.
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Göze çarpan Justin Timberlake filmleri
Ünlü şarkıcının beyaz perdede hiç de fena olmadığını gösteren 8 filmi
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Woody Allen'a çocuk tacizi tepkisi
Woody Allen, çocuk tecavüzü suçlamasıyla Cannes'da da karşılaştı.
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Cannes Film Festivali'nde dikkat çeken 21 film
69. Cannes Film Festivali bugün başlıyor. İşte 22 Mayıs'a kadar devam edecek festivalin öne çıkan filmleri...
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Cannes'in favorisinden yeni fragman
Cannes'te yarışacak The Neon Demon filminin yeni fragmanı yayınlandı.
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Ipler, Cannes yolcusu...
Gökçe Pehlivanoğlu kısa filmi İpler ile festivalleri dolaşacak...
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Fas'taki fuhuş sektörünü ele alan film tartışma yarattı
Faslı yönetmen Nebil Ayuş'un Cannes'da gösterilen ama ülkesinde yasaklanan fuhuş konulu filmi "Çok Sevilen" hararetli tartışmalara neden oluyor.
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68. Cannes Film Festivali sona erdi
Bu yıl 68. düzenlenen cannes Film Festivali sona erdi. Cannes Film Festivali'nde bu yıl da ödüller sahiplerini buldu. Cannes Film Festivaliyle ilgili tüm detaylar haberimizde.
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Türk yönetmenler Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışacak
68. düzenlenen Cannes Film Festivali Fransa'nın Cannes kentinde başladı. Cannes Film Festivali'nin açılışı bu yıl 27 yıl aradan sonra ilk kez kadın bir yönetmenin filmiyle perdelerini açtı. Cannes Film Festivali 24 Mayıs'ta Altın Palmiye ödülüyle sona erecek.
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Frikik, Lindsay Lohan ve Cannes
Bir süredir Cannes Film Festivali nedeniyle Fransa'da bulunan Lindsay Lohan, hakkında tutuklama kararı çıkarılması tehlikesine rağmen ülkesine dönmüyor.
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Altın Palmiye Tayland’a gitti
Cannes Film Festivali’nde Taylandlı yönetmen Weerasethakul’un “Uncle Boonmee Who Can Recall his Past Lives” adlı filmi 19 film arasından sıyrılarak Altın Palmiye kazandı.
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Cannes'ı kaynatan olaylar
12 Mayıs'ta başlayan festivale filmler ve birbirinden gösterişli starlar kadar komik kareler de damgasını vurdu.
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Bush'un kirli çamaşırları Cannes'da
Cannes'da yarışan tek Amerikan filmi olan 'Fair Game', eski CIA operasyonlar görevlisi Valerie Plame Wilson'ın hayatını konu alıyor.
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Cannes'da 'Draquila' krizi
İtalya Cannes'a katılmayacağını açıkladı.
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Cannes Film Festivali'nde Türkiye Standı
63. Cannes Film Festivali sırasında açılacak Türkiye standının organizasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Sinema Derneği'ne verildi.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.