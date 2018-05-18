63. Cannes Film Festivali sırasında açılacak Türkiye standının organizasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Sinema Derneği'ne verildi.

12 Mayıs'ta başlayan festivale filmler ve birbirinden gösterişli starlar kadar komik kareler de damgasını vurdu.

68. düzenlenen Cannes Film Festivali Fransa'nın Cannes kentinde başladı. Cannes Film Festivali'nin açılışı bu yıl 27 yıl aradan sonra ilk kez kadın bir yönetmenin filmiyle perdelerini açtı. Cannes Film Festivali 24 Mayıs'ta Altın Palmiye ödülüyle sona erecek.

Bu yıl 68. düzenlenen cannes Film Festivali sona erdi. Cannes Film Festivali'nde bu yıl da ödüller sahiplerini buldu. Cannes Film Festivaliyle ilgili tüm detaylar haberimizde.

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