Etikete Göre Haberler:
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Cannes'in favorisinden yeni fragman
Cannes'te yarışacak The Neon Demon filminin yeni fragmanı yayınlandı.
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68. Cannes Film Festivali sona erdi
Bu yıl 68. düzenlenen cannes Film Festivali sona erdi. Cannes Film Festivali'nde bu yıl da ödüller sahiplerini buldu. Cannes Film Festivaliyle ilgili tüm detaylar haberimizde.
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Türk yönetmenler Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışacak
68. düzenlenen Cannes Film Festivali Fransa'nın Cannes kentinde başladı. Cannes Film Festivali'nin açılışı bu yıl 27 yıl aradan sonra ilk kez kadın bir yönetmenin filmiyle perdelerini açtı. Cannes Film Festivali 24 Mayıs'ta Altın Palmiye ödülüyle sona erecek.
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Cannes'ı kaynatan olaylar
12 Mayıs'ta başlayan festivale filmler ve birbirinden gösterişli starlar kadar komik kareler de damgasını vurdu.
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Cannes'da 'Draquila' krizi
İtalya Cannes'a katılmayacağını açıkladı.
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Cannes Film Festivali'nde Türkiye Standı
63. Cannes Film Festivali sırasında açılacak Türkiye standının organizasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Sinema Derneği'ne verildi.
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Yerli yapım Acı Tatlı Ekşi yeniden vizyona girecek
Bazı BKM filmleri yaz aylarında tekrar vizyon şansı buluyor
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