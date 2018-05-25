Etikete Göre Haberler:
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Scarlett 2016'da parayı buldu
Bu sene oynadığı filmlere en çok para kazandıran isim Scarlett Johansson oldu.
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Spider-Man: Homecoming'te neler var neler yok
Captain America: Civil War’da kısacık gördüğümüz kahraman Örümcek Adam'ın bireysel filmi beyazperde ile buluşuyor.
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Bu süper kahramanları tanıyor olamazsınız?
80'lerden 90'lara hiç bilmediğimiz süper kahraman filmlerinin listesi.
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2016'da onlardan iyisi yok
2016'nın en iyi yapımlarının listesi.
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Ghost in the Shell'e Wolverine'den yeni isim
Wolverine'den tanıdığımız Rila Fukushima Ghost in the Shell kadrosuna katıldı.
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Kaptan Amerika'ya erkek arkadaş lazım
Frozen için başlatılan eşcinsel kampanyanın devamı Kaptan Amerika için geldi.
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Kaptan Amerika gişeyi sallıyor
Captan America: Civil War yılın en çokgişe hasılatı yapan filmi olma yolunda ilerliyor.
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Scarlet Witch’in kostümü değişecek
Elizabeth Olsen, Scarlet Witch’in kostümünün değişeceğini açıkladı.
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Civil War ile ilgili bilmeniz gereken her şey burada
Film için geri sayım başlamışken karakterleri hatırlayalım...
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Robert Downey Jr. 2 yıl daha Demir Adam olacak
Robert Downey Jr. 200 milyon kazandıran Iron Man olarak 2 yıl devam ediceğine söz verdi.
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Spider-Man Iron Man ile buluşuyor
Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı’nın yeni spotunda iki kahramanı birlikte görüyoruz.
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Kaptan Amerika galası Londra'yı salladı
Kaptan Amerika'nın Avrupa galası dün gece gerçekleşti.
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Thor zayıflamak istemiyor
Chris Hemsworth, Denizin Ortasında filminin çekimi için verdiği kilolardan rahatsızlık duyuyor.
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Yılın en çok beklenen filmleri
2016'nın en çok beklenen 10 filminin listesi.
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Marvel'in en güçlüsü kim ?
Marvel karakterleri arasından seçilen en güçlü 10 süper kahraman.
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Captain America: Civil War'dan son fragman geldi
MTV Film ödüllerinde fragman tanıtımı yapıldı.
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Kaptan Amerika'nın misafiri var
Heyecanla beklenen Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı'nın son fragmanı yayında…
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Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı'ndan yeni fotoğraflar
Kaptan Amerika serisinin üçüncü filminden yeni fotoğraflar yayınlandı…
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Kaptan Amerika'dan yepyeni fragman
Yeni Kaptan Amerika filminde tüm süper kahramanlar karşı karşıya geliyorlar...
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Captain America: Civil War'dan ilk fragman
'Captain America: Civil War' filminin fragmanı yayınlandı.
Son Haberler
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Büyükada'da Babamın Kanatları gösterimi gerçekleşti!
Yazlık sinema günleri her salı tüm hızıyla devam edecek...
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Hiçbir Zaman Burada Değildin/You Were Never Really Here Film Eleştirisi
Hafızalardan çıkmayacak bir yapım
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Modern bir Keloğlan geliyor!
Türk sinemasında ilk kez fantastik içerikli bir filmle karşımıza çıkmaya hazırlanan Keloğlan'dan ilk teaser...
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Ata Demirer'den yeni film müjdesi
Sevilen komedyen sosyal medyadan haberi verdi