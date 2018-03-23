Etikete Göre Haberler:
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Spider-Man: Homecoming'te neler var neler yok
Captain America: Civil War’da kısacık gördüğümüz kahraman Örümcek Adam'ın bireysel filmi beyazperde ile buluşuyor.
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2016'da onlardan iyisi yok
2016'nın en iyi yapımlarının listesi.
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Kaptan Amerika'ya erkek arkadaş lazım
Frozen için başlatılan eşcinsel kampanyanın devamı Kaptan Amerika için geldi.
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Robert Downey Jr. 2 yıl daha Demir Adam olacak
Robert Downey Jr. 200 milyon kazandıran Iron Man olarak 2 yıl devam ediceğine söz verdi.
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Spider-Man Iron Man ile buluşuyor
Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı’nın yeni spotunda iki kahramanı birlikte görüyoruz.
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Kaptan Amerika'nın misafiri var
Heyecanla beklenen Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı'nın son fragmanı yayında…
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Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı'ndan yeni fotoğraflar
Kaptan Amerika serisinin üçüncü filminden yeni fotoğraflar yayınlandı…
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Kaptan Amerika'dan yepyeni fragman
Yeni Kaptan Amerika filminde tüm süper kahramanlar karşı karşıya geliyorlar...
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Kar Filmi Eleştirisi
Gelsin hayat bildiği gibi...
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Çocuklar Sana Emanet Filmi Eleştirisi
Kabuslar Evi’nin vasat bir bölümü gibi...
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Nuri Alço, Vallahi Hortladı filmiyle beyazperdede
Vallahi Hortladı 20 Nisan'da sinemalarda
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Velayet/Custody Film Eleştirisi
Dünyanın herhangi bir yerinde kadın olmak...