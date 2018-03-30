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Mayim Bialik'in sözleri tepki çekti
Mayim Bialik, tepkilerin ardından açıklama yapmak zorunda kaldı.
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Bu görüntüler olay oldu
Ben Affleck'in 13 yıl önce çekilmiş videosu sosyal medyada hızla yayıldı.
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İki oyuncu daha tacize uğradıklarını açıkladı
Léa Seydoux ve Cara Delevingne de yaşadıklarını anlattı.
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Luc Besson, yeni filminin set görüntülerini paylaştı
Valerian and the City of a Thousand Planets filminin set görüntüleri paylaşıldı.
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Harley Quinn film çekiyor
Suicide Squad'ın karakterilerinden Harley Quinn'in spin-off'u yapılacak.
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Kiyoshi Kurosawa şimdilik adı To The Ends Of The Earth olan projesini Özbekistan’da çekeceğini açıkladı.
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Bizim Köyün Şarkısı ve Başlat, gişe birincileri!
Türkiye ve Amerika haftasonu gişe rakamları belli oldu
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Meryl Streep Star Wars evrenine mi dahil oluyor?
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