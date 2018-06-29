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Çizgi filmden sinemaya uyarlanan yapımlar
Disney dahil birçok şirket, daha önce çizgi film olarak izlediğimiz yapımları sinemaya uyarlıyor.
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Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın çekimleri İstanbul'da başladı.
Devam filmi iddialı kadrosuyla geliyor