Etikete Göre Haberler:
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Cannes jürisinde kadın hakimiyeti
Bu yıl Cannes jüri başkanı Cate Blanchett'a dört kadın oyuncu eşlik ediyor
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Ocean'nın kadrosuna yeni bir kadın daha
Cate Blanchett'in de yeni Ocean's filminde oynayacağı konuşuluyor.
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Thor 3 son filmi olacak
Marvel karakterlerinden Loki'yi canlandıran Tom Hiddleston hayranlarını üzecek açıklamalar yaptı…
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88. Oscar gecesi!
Bu gece sabahlıyoruz!
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Carol'dan iki yeni video
Carol'dan Türkçe altyazılı iki yeni video yayınlandı.
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Carol'dan yeni yıla özel video
Carol'dan yeni yıl için özel yayınlanan videoyu sadece ve ilk kez Mynet Sinema'da izleyebilirsiniz
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Ünlü oyuncuyu tanımak mümkün değil
Sanat projesi için 'evsiz adam' oldu.
Son Haberler
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Gremlinler yeniden beyazperdeye geliyor
Şirin korku – komedi klasiği Gremlinler yeniden sinemalarda olacak
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29. Ankara Uluslararası Film Festivali Açılış Töreni 19 Nisan Perşembe!
Festival, 29 Nisan tarihine kadar çeşitli film gösterimleri, yarışmalar, atölyeler ve özel etkinliklerle devam edecek.
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Cannes jürisinde kadın hakimiyeti
Bu yıl Cannes jüri başkanı Cate Blanchett'a dört kadın oyuncu eşlik ediyor
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37. İstanbul Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Vuslat Saraçoğlu’nun Borç adlı filmi kazandı