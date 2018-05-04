Etikete Göre Haberler:
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Tüm zamanların en çok izlenen Marvel filmi!
Avengers: Infinity War, hem dünya genelinde, hem Box Office Türkiye'de gişe hakimiyetini sürdürüyor.
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Barselona Türk Filmleri Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan rüzgarı!
Festival,Ebru Ceylan’ın masterclass’ı ve Nuri Bilge Ceylan’ın sunumuyla gerçekleşen Kış Uykusu filminin gösterimiyle başladı.
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Oceans 8 filminde kimler var?
Ocean’s serisinin spin-off filmi Ocean's 8 geliyor
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Gökbakar açıkladı: Recep İvedik 6 geliyor!
Yönetmen sosyal medya hesabından duyuruyu yaptı
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Avengers: Infinity War 1 Milyar Dolar ile dünya hasılat rekoru kırdı!
Film yalnızca 11 günde 1 milyar dolar hasılat elde etti
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Çarpık Evdeki Cesetler/Crooked House Film Eleştirisi
Daha çok gerilmek, şaşırmak mümkün olabilir miydi?
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Şaşkınlar Çetesi bu Cuma vizyona giriyor
Komedi-macera türü film 4 Mayıs 2018’de izleyicisiyle buluşacak…
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Haftasonu gişe rakamları
Avengers: Infinity War, üç günde 683.075 seyirci tarafından izlenerek Türkiye'de en iyi açılışı gerçekleştiren süper kahraman filmi oldu.
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Michelle Pfeiffer Maleficent 2'de yer alacak mı?
Güzel oyuncu, Angelina Jolie ile birlikte yeni Maleficent'te yer alabilir...
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Arif V 216 yeniden sinemalara geliyor
Vizyona girdiği Ocak ayında gişe rekoruna sahip olan Arif v 216, CGV Mars dağıtımcılığında yeniden vizyona girecek.
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Barselona Türk Filmleri Festivali başlıyor!
5-17 Mayıs tarihlerinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Barselona Türk Filmleri Festivali, Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu filmi ile açılacak.
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Cici Babam gişenin zirvesinde!
Haftasonu box office verileri açıklandı
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Ahlat Ağacı Cannes'da!
Diledik ve oldu! Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olmasın dedik, yönetimi bugün yaptığı açıklamada Ahlat Ağacı‘nın festivalde yer alacağı duyuruldu.
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Krasinski, yönetmenlikten devam ediyor!
Yakışıklı oyuncu John Krasinski yönetmen koltuğunu sevdi
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Can Feda vizyona girdi, Ailecek Şaşkınız yine birinci!
Başarısı beklenen Can Feda, açılışını 110.685 seyirciyle listenin üçüncü sırasında gerçekleştirdi.
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Bizim Köyün Şarkısı ve Başlat, gişe birincileri!
Türkiye ve Amerika haftasonu gişe rakamları belli oldu
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Çiçero filminden yeni fragman
Casus filmi Çiçero'dan beklenen fragman yayınlandı
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Hala Ailecek Şaşkınız!
Dördüncü haftada gişe galibi aynı
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Gerçek Kesit: Manyak Filmi Eleştirisi
Onur Ünlü filmografisinin Gerçek Kesit’e ihtiyacı yok!
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Erdal Beşikçioğlu hangi yönetmenle setlere dönüyor?
Serdar Akar ve Erdal Beşikçioğlu iddialı bir film projesinde birarada...
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Deadpool 2 yeniden çekimdeki gizli isim kim?
Deadpool 2 18 Mayıs'ta sinemalarda.
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Gişe galipleri değişmedi
Ailecek Şaşkınız ve Black Panther rekorlara koşuyor...
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Öldürme Arzusu/Death Wish Filmi Eleştirisi
Hayat Kurtaran Azrail’in adalet arayışı...
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Gerçek Kesit: Manyak geliyor!
Onur Ünlü imzalı film merakla bekleniyor.
Son Haberler
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Yeni Star Wars macerası bu ay vizyona giriyor.
Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi'nden yeni posterler çıktı.
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Sherlock Holmes 3 için beklemeye devam!
Yıllardır beklenen üçüncü film için vizyon tarihi netleştirildi.
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Öğrenci Kafası: Soygun 11 Mayıs'ta sinemalarda!
Bir gençlik hikayesi olan filmin kadrosunda genç kuşağın parlak isimleri var
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71. Cannes Film Festivali başlıyor!
71.Cannes Film Festivali 8-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor