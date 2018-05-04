Bir gençlik hikayesi olan filmin kadrosunda genç kuşağın parlak isimleri var

Serdar Akar ve Erdal Beşikçioğlu iddialı bir film projesinde birarada...

Türkiye ve Amerika haftasonu gişe rakamları belli oldu

Diledik ve oldu! Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olmasın dedik, yönetimi bugün yaptığı açıklamada Ahlat Ağacı‘nın festivalde yer alacağı duyuruldu.

5-17 Mayıs tarihlerinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Barselona Türk Filmleri Festivali, Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu filmi ile açılacak.

Avengers: Infinity War, üç günde 683.075 seyirci tarafından izlenerek Türkiye'de en iyi açılışı gerçekleştiren süper kahraman filmi oldu.

Daha çok gerilmek, şaşırmak mümkün olabilir miydi?

Film yalnızca 11 günde 1 milyar dolar hasılat elde etti

Avengers: Infinity War, hem dünya genelinde, hem Box Office Türkiye'de gişe hakimiyetini sürdürüyor.

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