Etikete Göre Haberler:
-
En iyi 10 istila filmi
Heyecanınıza heyecan katacak dünyamızı istila eden canlıların yer aldığı 10 istila temalı filmi sizler için listeledik.
-
Yıllar geçse de unutamayacağımız en iyi 8 Tom Hanks filmi
Tom Hanks, herkes için en az bir tane özel filmi ifade eder. Türkiye'de tamamı popüler olan bu harika Tom Hanks filmleri, o eski günleri özletecek.
-
Türkiye'nin ilk 3D filmi geliyor: Cehennem
Türkiye'nin ilk 3 boyutlu korku filmi Cehennem'in çekimleri tamamlandı.
Son Haberler
-
Zamanda Kırılmalar/A Wrinkle in Time vizyonu yaklaştı
Ava DuVernay yönetmenliğindeki fantastik filmin dublajlı fragmanını izleyelim.
-
Fatih Akın'dan Kürk Mantolu Madonna uyarlaması!
Sabahattin Ali'nin çok satan eseri Kürk Mantolu Madonna'nın sinema uyarlaması bu yıl içerisinde çekilecek.
-
James Franco yeniden yönetmen koltuğunda!
Future World'den yeni fragman yayınlandı.
-
İçimdeki Hazine çekimleri başladı!
Aşk, arkadaşlık, sahip olduğumuz şeylerin bizleri neye dönüştürdüğüne dair yerli bir film geliyor.