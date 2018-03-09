Etikete Göre Haberler:
-
Savaşı bu defa Cem Yılmaz kazandı
Şahan Gökbakar'ın filmi 3 günde beklentinin altında kaldı
-
5 unutulmaz sahnesiyle Cem Yılmaz filmleri
Arif V 216 ile yine gişede rekorlar kıran Cem Yılmaz'ın filmlerinden 5 sahneye şöyle bir göz atalım
-
Cem Yılmaz'a film tavsiyesi verdi
Köşe yazarı Emre Kızılkaya Cem Yılmaz'a çağrıda bulundu
-
Cem Yılmaz'dan Ölümlü Dünya övgüleri
Ünlü komedyenden, geçtiğimiz cuma vizyona giren "Ölümlü Dünya" filmine destek geldi.
-
5 unutulmaz Cem Yılmaz performansı
Box Office Türkiye, Cem Yılmaz'ın yer aldığı filmlerin, akıllarda yer eden 5 sahnesini derledi.
-
Vizyonda 4 yeni film var!
Arif v 216 haftanın öne çıkan yapımı...
-
Arif v 216 figürleri binlerce beğeni aldı
Cem Yılmaz, 3D baskı yöntemiyle üretilmiş figürleri paylaştı.
-
Arif v 216’dan ilk fragman
Arif v 216, 5 Ocak 2018 tarihinde vizyonda olacak.
-
Cem Yılmaz’ın yeni filmi Arif v 216’dan ilk teaser
Arif v 216, 5 Ocak 2018 tarihinde vizyonda olacak.
-
Cem Yılmaz'lı Deli Aşk'ın vizyon tarihi açıklandı
Murat ve Emrah Kaman kardeşlerin senaryosunu yazdığı Deli Aşk'ın vizyon tarihi belli oldu.
-
G.O.R.A 2'den haber var
Cem Yılmaz'ın birkaç ay önceki Instagram paylaşımından sonra, yeni G.O.R.A. filmi resmileşmiş gibi görünüyor.
-
Yakın zamanların en iyi 10 Türk komedi filmi
Türk Sinema tarihi içinde yakın dönemdeki en iyi komedi yapımları.
-
90'ların Türk filmleri
Türk Sineması içinde 90'lı yıllarda çekilmiş en iyi filmler.
-
Cem Yılmaz'lı Zootropolis vizyonda!
Seslendirmesini Cem Yılmaz'ın yaptığı Zootropolis: Hayvanlar Şehri vizyona girdi.
-
Cem Yılmaz'dan G.O.R.A. duyurusu
Cem Yılmaz, G.O.R.A. ile bağlantılı yeni bir filmin çalışmalarına başladığını duyurdu.
-
Cem Yılmaz Zootropolis’e taşındı
Cem Yılmaz’ın sesiyle 'Zootropolis: Hayvanlar Şehri' 10 Haziran’da vizyonda.
-
Cem Yılmaz'a 'en iyi erkek oyuncu' ödülü
İftarlık Gazoz oyuncularına iki ödül birden geldi.
-
Cem Yılmaz eleştirileri yanıtladı
Cem Yılmaz, Ali Baba ve 7 Cüceler için gelen eleştirileri yanıtladı.
-
Cem, Şahan'a yanıt verdi
Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar'ın 'zeytin dalına' karşılık verdi.
-
Ali Baba ve 7 Cüceler Cem Yılmaz'ın yüzünü güldürdü
13 Kasım'da vizyona giren Ali Baba ve 7 Cüceler filminin yönetmeni, senaristi ve oyuncusu Cem Yılmaz'ın yüzü gülüyor. Sosyal medya hesabından ''İlk 3 gün gişemiz 540.000 seyircidir'' notunu paylaşan Cem Yılmaz filmi izleyenlere teşekkür etti. İşte izlemeyenler için Ali Baba ve 7 Cüceler filminin fragmanı...
-
Cem Yılmaz İftarlık Gazoz filmine konuk oyuncu oldu
Ünlü komedyen Cem Yılmaz bir Yüksel Aksu filmi olan ''İftarlık Gazoz'' filmine konuk oyuncu oldu. Cem Yılmaz İftarlık Gazoz filminin setinden fotoğraflarını paylaşarak merak uyandırdı.
-
Cem Yılmaz 'İftarlık Gazoz'da
Cem Yılmaz 'İftarlık Gazoz'a konuk oyuncu oldu.
-
Cem Yılmaz'ın yeni filmi Ali Baba ve 7 Cüceler pek yakında!
Cem Yılmaz yeni filmi Ali Baba ve 7 Cüceler ile ilgili paylaşımlarına sosyal medya üzerinden devam ediyor. Yakında vizyona girecek olan Ali Baba ve 7 Cüceler'den görseller paylaşan Cem Yılmaz bir fotoğrafa ''Her zaman daha iyisini isteyenler!'' diye not düştü.
-
Cem Yılmaz'ın yeni filmi Ali Baba ve 7 Cüceler
Daha önceki filmini de sosyal medya üzerinden duyuran Cem Yılmaz son filmininin adını da sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Cem Yılmaz'ın yeni filminin adı Ali Baba ve 7 Cüceler! Ali Baba ve 7 Cüceler filminin çekilmesine kısa sürede başlanacağını söyleyen Cem Yılmaz Twitter hesabından ''komik olmakla beraber enteresan bir film olacak'' dedi.
Son Haberler
-
Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
-
37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
-
Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
-
Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.