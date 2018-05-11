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G.O.R.A 2'den haber var
Cem Yılmaz'ın birkaç ay önceki Instagram paylaşımından sonra, yeni G.O.R.A. filmi resmileşmiş gibi görünüyor.
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Komedi/dram türü yapımda rahmetli tiyatrocu Turan Özdemir de yer alıyor.