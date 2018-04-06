Etikete Göre Haberler:
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Fransa'nın Oscar'ından adaylar açıklandı
43. César Ödülleri’nde adaylar belli oldu.
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41. Cesar ödülleri sahiplerini buldu
Yönetmen Deniz Gamze Ergüven'in Mustang isimli filmi toplamda 4 ödül birden kazanarak geceye damgasını vurdu…
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James Franco yeniden yönetmen koltuğunda!
Future World'den yeni fragman yayınlandı.
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İçimdeki Hazine çekimleri başladı!
Aşk, arkadaşlık, sahip olduğumuz şeylerin bizleri neye dönüştürdüğüne dair yerli bir film geliyor.
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Warner Bros, Batgirl çekilecek dedi
Akıbeti belli olmayan Batgirl projesi için olumlu haberler geldi.
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Çiftlikbank olayı beyazperdeye taşınıyor!
Ülke gündemine bomba gibi düşen skandalın sinemaya uyarlanması fikri gecikmedi